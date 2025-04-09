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Клуб «Автомобилист» оштрафовали за оскорбление фанатами игроков «Ак Барс»

КХЛ наложила штраф на ХК «Автомобилист» после того, как болельщики клуба оскорбили команду «Ак Барс» после проигрыша уральской команды 7 апреля, сообщила пресс-служба КХЛ.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Во время матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК "Автомобилист" наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ»,— сказано в сообщении.

Напомним, 7 апреля казанский «Ак Барс» вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста» во втором овертайме седьмого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ, со счетом 1:2 2ОТ. После этого «Автомобилист» подготовил и направил в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ материалы с эпизодами предвзятого судейства.

Ирина Пичурина

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