Эксперт: «Рост спроса на раков создает опасность их дефицита на рынке»

В 2025 году, согласно оценке экспертов, спрос на раков в Северо-Кавказском федеральном округе растет, стимулируя продажи и развитие аквакультуры. Однако участники рынка опасаются дефицита в данном сегменте вследствие увеличивающегося спроса и недостаточного роста производства продукта. Как рассказал «Ъ-Кавказ» предприниматель в сфере торговли живыми раками Аис Айриян, в настоящее время рост употребления раков обуславливается растущим интересом к здоровому питанию и внедрением современных технологий производства данной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

По его словам, в сегменте живых раков наблюдается колебание цен, связанное со спецификой логистики, сезонностью и изменяющимися потребительскими предпочтениями.

«На сегодняшний день особой популярностью пользуется австралийский красноклешневой рак, который выгодно отличается от традиционных видов большим весом» (60-80 г на особь). Все больше российских производителей ориентируются на выращивание этого вида на Юге России. Тем не менее, резкий рост спроса создает риски дефицита. Производители не всегда успевают удовлетворить потребности рынка, в то время как торговые сети продолжают наращивать объемы закупок. Это может привести к дисбалансу спроса и предложения и дальнейшему росту цен на раков»,— комментирует господин Айриян.

Екатерина Алферова