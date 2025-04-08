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Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Главное

Во вторник, 8 апреля, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина встретилась с членами фракции КПРФ в Государственной Думе. Во время разговора с депутатами глава Банка России сделала несколько важных заявлений. «Ъ» собрал основные.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

  • «Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс».
  • «Мы рассчитываем, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным».
  • «Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели».
  • «ЦБ видит эскалацию тарифных войн в мире, анализирует каналы влияния на Россию».
  • «Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, ЦБ готов к ним и следит за развитием ситуации».
  • «Что касается компаний, которые хотят вернуться (в Россию), то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов».
  • «Заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований».

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