Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Главное
Во вторник, 8 апреля, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина встретилась с членами фракции КПРФ в Государственной Думе. Во время разговора с депутатами глава Банка России сделала несколько важных заявлений. «Ъ» собрал основные.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- «Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс».
- «Мы рассчитываем, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным».
- «Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели».
- «ЦБ видит эскалацию тарифных войн в мире, анализирует каналы влияния на Россию».
- «Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, ЦБ готов к ним и следит за развитием ситуации».
- «Что касается компаний, которые хотят вернуться (в Россию), то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов».
- «Заблокированные в качестве зеркальных мер западные активы ни в коем случае нельзя размораживать, пока не будет достаточных для этого оснований».