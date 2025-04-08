Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Главное

Во вторник, 8 апреля, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина встретилась с членами фракции КПРФ в Государственной Думе. Во время разговора с депутатами глава Банка России сделала несколько важных заявлений. «Ъ» собрал основные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ