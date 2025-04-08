Главные новости к утру 8 апреля

Как стало известно «Ъ», Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн руб. за счет повышенных платежей энергорынка. Источник финансирования этих мероприятий до сих пор не назывался. Дополнительное строительство генерации и электросетей может к 2042 году поднять конечную стоимость электроэнергии почти вдвое, до 12,8 руб. за 1 кВт•ч. Промышленники называют подход к развитию отрасли за счет кратного роста цены контрпродуктивным.

Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. «Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют Курильские острова — «Ъ») и заключении мирного договора»,— говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга».

Число пострадавших в результате удара дрона армии Украины по селу Борки Валуйского округа Белгородской области выросло до двух, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Изначально губернатор написал, что ранение получил 16-летний подросток. Второй пострадавший – еще один 16-летний житель села.

Три иранских чиновника, осведомленные о переговорах с США, сообщили The New York Times, что встреча представителей Ирана и США пройдет в субботу, 12 апреля, в Омане. Однако это не будут прямые переговоры, пояснили иранские чиновники. Каждая делегация, отметили собеседники издания, будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты будут передавать их сообщения друг другу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с каждым разговором с представителями России и Украины, страны становятся ближе к мирному решению конфликта. Однако он также добавил, что недоволен тем, что военные силы РФ на Украине «бомбят как сумасшедшие».

Главный вокзал Вашингтона Union Station украсили баннерами с хоккеистом Александром Овечкиным в честь его мирового рекорда. Иллюстрации на трех плакатах складываются в слово GR8 – «Великая восьмерка». На каждом плакате изображен сам Овечкин.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести в сектор Газа американских миротворцев. Он назвал территорию «невероятно важным объектом недвижимости». По его словам, если выселить всех палестинцев в разные страны, то территория станет «зоной свободы».

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за неудаление каналов с призывами устраивать теракты и свергать власть в России.