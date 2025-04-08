NYT узнал о различиях в понимании «прямых переговоров» у Ирана и США

Три иранских чиновника, осведомленные о переговорах с США, сообщили The New York Times, что понимание властями Ирана прямых переговоров с Соединенными Штатами «несколько отличается» от того, как описывал их американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Собеседники газеты сказали, что встреча должна пройти в субботу, 12 апреля, в Омане. Однако это не будут прямые переговоры, пояснили иранские чиновники. Каждая делегация, отметили собеседники издания, будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты будут передавать их сообщения друг другу.

Иранские чиновники заявили, что прямые переговоры с США будут возможны, если встреча в Омане пройдет успешно.

7 апреля Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут «прямые переговоры». «Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится»,— заявил он. Делегации будут обсуждать иранскую ядерную программу. Если не удастся заключить сделку, как говорил господин Трамп в конце марта, Иран будут ждать «невиданные до этого бомбардировки».