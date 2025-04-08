Трамп заявил, что США становятся ближе к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что с каждым разговором с представителями России и Украины, страны становятся ближе к мирному решению конфликта. Однако он также добавил, что недоволен тем, что военные силы РФ на Украине «бомбят как сумасшедшие».

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели – «Ъ».)»,— сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине (цитата по CNN).

Господин Трамп также отметил, что его не устраивают бомбардировки армии РФ по Украине. «Они бомбят — я не знаю, что конкретно там происходит, но это не хорошее положение дел»,— сказал президент США.

7 апреля Дональд Трамп вновь призвал Россию прекратить удары по Украине. «Мне не нравятся бомбардировки. Они продолжаются и продолжаются»,— cказал он.

30 марта президент США заявил, что, если РФ будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. При этом уже 4 апреля он заверил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы заключить сделку.

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».