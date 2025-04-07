При ударе дрона по белгородскому селу Борки пострадал еще один подросток

Число пострадавших в результате удара дрона армии Украины по селу Борки Валуйского округа Белгородской области выросло до двух, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Изначально губернатор написал, что ранение получил 16-летний подросток. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения рук и ног.

Через полчаса господин Гладков сообщил, что пострадал еще один подросток. «16-летнего парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Село Борки находится примерно в 8 км от украинской границы.