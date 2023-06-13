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Коммерсантъ FM
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ЦБ ввел стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета

Центробанк России вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Новая мера позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять только банки, соблюдающие надбавки к нормативам достаточности капитала. Дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет с исключением максимального и минимального значений.

Предполагается, что выдача первых целевых займов на реализацию проектов технологического суверенитета начнется во второй половине текущего года. К 2030-му прогнозируется кредитование на сумму 15–20 трлн руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Именем технологического суверенитета».

Александр Кислов

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