Главные новости за 7 апреля. Кубань, Адыгея, Крым

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Тимашевском районе. В результате падения дрона повреждены пути и контактная сеть.

В Краснодарском крае в 2024 году произвели более 412,1 тыс. т жидкого обработанного молока. Это на 0,2% больше, чем годом ранее.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) опровергло информацию о планах построить гостиничный комплекс стоимостью 6,2 млрд руб. на территории бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи.

Причина выброса пальмового масла должна быть установлена в результате независимого расследования с привлечением экологов и контрольно-надзорных ведомств.

По итогам 2024 года в Краснодарском крае произвели 268 тыс. т мяса и субпродуктов первой категории — на 8,7% меньше, чем годом ранее. Объем колбас снизился на 2,5%, составив 40,9 тыс. т.

На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение на фоне резкого похолодания, вызванного прохождением холодного фронта.

В 2025 году Краснодарский край получит из федерального бюджета 38,4 млн руб. на реализацию мер по охране лесного фонда от пожаров. Объем финансирования сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, когда региону было выделено 38,6 млн руб.

ООО «Каматрансойл», владеющее танкером «Волгонефть-212», отказалось возмещать почти половину расходов, понесенных ФГБУ «Морспасслужба» при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

Ленинский районный суд Новороссийска назначил административное наказание ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (входит в группу «Транснефть») за грубое нарушение условий, установленных действующей лицензией.