В Минобороны сообщили о перехвате дронов над Азовским море, Кубанью и Крымом

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большая часть дронов — 13 единиц — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края. Также средства ПВО перехватили по одному БПЛА над Брянской областью и Республикой Крым.

Наталья Решетняк