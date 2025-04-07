В Минобороны сообщили о перехвате дронов над Азовским море, Кубанью и Крымом
Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Большая часть дронов — 13 единиц — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края. Также средства ПВО перехватили по одному БПЛА над Брянской областью и Республикой Крым.