Беспилотник ВСУ повредил железнодорожное полотно в Тимашевском районе Кубани

Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Тимашевском районе. В результате падения дрона повреждены пути и контактная сеть. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На месте происшествия работает аварийная бригада РЖД. Для ликвидации последствий привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В операции задействованы 27 специалистов и 7 единиц техники.

Железнодорожное сообщение не прервано — движение составов организовано в объезд поврежденного участка. По информации оперштаба, задержек в графике движения поездов не зафиксировано. Пострадавших нет.

Минобороны утром 7 апреля сообщило, что силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть дронов — 13 единиц — была сбита над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края.

Наталья Решетняк