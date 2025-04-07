Кубань получит 38,4 млн рублей на охрану лесов от пожаров

В 2025 году Краснодарский край получит из федерального бюджета 38,4 млн руб. на реализацию мер по охране лесного фонда от пожаров. Объем финансирования сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, когда региону было выделено 38,6 млн руб., передает пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства направят на развитие противопожарной инфраструктуры: строительство и обслуживание более 280 км лесных дорог, обновление свыше 5 тыс. км минерализованных полос, установка 50 информационных стендов и 10 шлагбаумов в зонах отдыха, а также проведение мониторинга пожарной обстановки и ликвидация очагов возгорания.

В рамках эксплуатации лесных дорог предусмотрены текущий ремонт, очистка дренажных систем и поддержание дорожного покрытия. Обновление минерализованных полос включает в себя прокладку новых и содержание уже существующих заградительных рубежей, препятствующих распространению низовых пожаров.

В 2024 году Краевым лесопожарным центром на аналогичную сумму были построены и содержатся 366,7 км лесных дорог, проложены и очищены 5,4 тыс. км минерализованных полос, обеспечено наблюдение за пожароопасной ситуацией на площади 1,2 млн га. Также обустроена 31 зона отдыха, установлены 99 информационных знаков и 20 шлагбаумов для ограничения доступа на особо охраняемые участки.

Вячеслав Рыжков