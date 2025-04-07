Новороссийский морпорт привлекли к ответственности за нарушение условий лицензии

Ленинский районный суд Новороссийска назначил административное наказание ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (входит в группу «Транснефть») за грубое нарушение условий, установленных действующей лицензией. Соответствующее решение размещено в картотеке дел судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Как следует из опубликованных данных, суд первой инстанции рассмотрел материалы по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением лицензионных требований. В разделе итогов заседания указано, что по результатам рассмотрения «вынесено постановление о назначении административного наказания». Конкретная мера ответственности в судебной базе не уточняется.

В соответствии с законодательством, нарушение данной статьи может повлечь наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 200 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В начале апреля «Транснефть» сообщила о приостановке эксплуатации восьмого нефтеналивного причала НМТП на три месяца — до 30 июня. Ограничительные меры введены по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором с 27 по 31 марта, в ходе которой были выявлены нарушения технических регламентов, касающихся обеспечения безопасности морского транспорта.

Нарушения стали основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и временного прекращения работы причала. Проверка носила внеплановый характер и связана с серией аналогичных мероприятий в портах черноморского побережья, инициированных после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре прошлого года. Целью таких проверок является усиление контроля за выполнением требований по предотвращению загрязнения морской акватории.

Вячеслав Рыжков