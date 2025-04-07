В «Эфко» прокомментировали выброс пальмового масла на побережье Анапы

Причина выброса пальмового масла должна быть установлена в результате независимого расследования с привлечением экологов и контрольно-надзорных ведомств, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-служба «Эфко».

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«Порт Тамань работает в штатном режиме и никогда не осуществляет сбросов сырья в акваторию»,— отметили в компании.

Выбросы твердого белого вещества произошли на десятикилометровом участке черноморского побережья между станицей Благовещенской в Анапе и поселком Волна в Темрюкском районе. Согласно предварительному анализу специалистов, речь идет о пальмовом масле.

Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале сообщил, что в феврале прошлого года жители Тамани в районе Веселовки уже находили подобные сгустки. Он также напомнил, что несколько лет назад по решению суда приостанавливали деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в группу компаний «Эфко») по перевалке пальмового масла через порт «Тамань» в поселке Волна.

Директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал ТАСС, что масло могло попасть в воду с судна при транспортировке.

Источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

Наталья Решетняк