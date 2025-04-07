В 2024 году на Кубани произвели более 412 тысяч тонн молока

В Краснодарском крае в 2024 году произвели более 412,1 тыс. т жидкого обработанного молока. Это на 0,2% больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В крае производство молока и молочной продукции осуществляет 81 предприятие различных форм собственности, в которых занято 7,5 тыс. человек. Совокупные мощности отрасли позволяют перерабатывать до 2 млн тонн молочного сырья в год, производя порядка 1,3 млн тонн цельномолочной продукции, до 35 тыс. тонн сливочного масла и паст, около 50 тыс. тонн сыров, 103 млн условных банок молочных консервов и 14 тыс. тонн сухих продуктов, включая сыворотку.

Загрузка мощностей в 2024 году составила 46% по переработке сырого молока, 65% по выпуску цельномолочной продукции, 34% по маслу, 42% по сырам и молочным консервам. В отчетном периоде в регионе было произведено 412,1 тыс. т обработанного жидкого молока (+0,2% к уровню 2023 года), 22,9 тыс. т творога (+0,6%), 147,2 тыс. т кисломолочной продукции, не включая сметану (+6,0%), 35,5 тыс. т сметаны (+2,7%), 13,1 тыс. т сливочного масла и паст (+1,7%), 20,3 тыс. т сыров и сырных продуктов (–11,2%). Выпуск сгущенных молочных консервов составил 46,1 млн условных банок (+3,7%).

К числу ведущих предприятий отрасли относятся Тимашевский молочный комбинат (филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»), ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, сыродельный комбинат «Ленинградский», фирма «Калория», сыркомбинат «Тихорецкий» и «Южная сыроваренная компания».

Вячеслав Рыжков