В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за похолодания

На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение на фоне резкого похолодания, вызванного прохождением холодного фронта. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным регионального главка МЧС, в период с 7 по 9 апреля на полуострове ожидаются неблагоприятные метеоусловия — усиление ветра до 25 м/с и понижение температуры воздуха до нуля. В ряде районов, в частности в степной и предгорной зонах, вероятны заморозки. Утром 7 апреля в Симферополе зафиксированы осадки в виде снега с дождем.

Несмотря на ухудшение погодных условий, транспортное сообщение через Ангарский и Грушевский перевалы, традиционно подверженные снегопадам, осуществляется в штатном режиме, ограничения на движение отсутствуют.

Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для Краснодарского края: синоптики прогнозируют понижение температуры ниже нуля с 9 по 11 апреля.