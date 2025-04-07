В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за похолодания
На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение на фоне резкого похолодания, вызванного прохождением холодного фронта. Об этом сообщает «Ъ».
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
По данным регионального главка МЧС, в период с 7 по 9 апреля на полуострове ожидаются неблагоприятные метеоусловия — усиление ветра до 25 м/с и понижение температуры воздуха до нуля. В ряде районов, в частности в степной и предгорной зонах, вероятны заморозки. Утром 7 апреля в Симферополе зафиксированы осадки в виде снега с дождем.
Несмотря на ухудшение погодных условий, транспортное сообщение через Ангарский и Грушевский перевалы, традиционно подверженные снегопадам, осуществляется в штатном режиме, ограничения на движение отсутствуют.
Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для Краснодарского края: синоптики прогнозируют понижение температуры ниже нуля с 9 по 11 апреля.