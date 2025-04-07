На Кубани в 2024 году произвели 268 тысяч тонн мяса и субпродуктов 1-й категории

По итогам 2024 года в Краснодарском крае произвели 268 тыс. т мяса и субпродуктов первой категории — на 8,7% меньше, чем годом ранее. Объем колбас снизился на 2,5%, составив 40,9 тыс. т, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вместе с тем выпуск мясных полуфабрикатов вырос на 13,8%, до 115,1 тыс. т. Существенный прирост зафиксирован и в сегменте мясных и мясорастительных консервов, включая продукцию для детского питания — 20,8 млн банок, или 127,5% к уровню 2023 года.

В регионе мясопереработкой занимаются порядка 300 предприятий различных форм собственности, включая девять крупных и средних мясокомбинатов. В отрасли заняты более 5,2 тыс. человек. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 500 тыс. тонн скота и птицы в живом весе ежегодно. Потенциал убоя достигает 5 тыс. голов свиней и 1 тыс. голов крупного рогатого скота в сутки. Одновременное хранение продукции возможно в объеме до 10 тыс. т.

В структуре используемого сырья основную долю занимает мясо птицы — 60%, свинина — 28%, говядина — 12%. Потребности крупных и средних предприятий оцениваются в 19 тыс. т свинины и 5 тыс. т говядины ежегодно.

Среди ведущих производителей региона — ЗАО «МПК "Динской"», ОАО «Павловский мясокомбинат», ООО «МПП Южное», ООО «Мясторг», ООО «Южный мясокомбинат», фирма «Торес» и ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат».

Вячеслав Рыжков