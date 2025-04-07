Лидеры Франции, Египта и Иордании призвали возобновить соглашение по Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Франции Эмманюэль Макрон и король Иордании Абдалла II призвали участников ближневосточного конфликта вернуться к выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в канцелярии французского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

«В контексте возобновления израильских ударов по Газе они (участники саммита.— "Ъ") призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня, чтобы палестинцы были защищены и получали немедленную и полную гуманитарную помощь»,— сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

В заявлении сообщается, что лидеры трех стран призвали к выполнению соглашения о прекращении огня, гарантирующего освобождение всех заложников и заключенных. «Защита гражданских лиц и гуманитарного персонала, а также полный доступ для доставки помощи являются обязательствами по международному праву и нормам международного гуманитарного права и должны соблюдаться»,— говорится на сайте пресс-службы президента Франции.

Лидеры Франции, Иордании и Египта также призвали международное сообщество одобрить план восстановления Газы, принятый на саммите арабских государств, состоявшемся в Каире 4 марта. Согласно плану, в течение шести месяцев переходного периода управлять анклавом будет комитет технократов. По информации Reuters, проект предусматривает, что палестинцев не будут переселять из сектора Газа.

Подробнее о плане — в материале «Ъ» «Египет наложил вето на исход палестинцев».

Анастасия Домбицкая