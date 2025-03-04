Египет наложил вето на исход палестинцев

Египет принял во вторник саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который был посвящен альтернативе американскому плану по расселению сектора Газа. Участники встречи обсудили выдвинутое Каиром контрпредложение — о создании на территории анклава особых гуманитарных зон на время поэтапной реконструкции. Эта инициатива не предполагает эвакуации местного населения, но требует устойчивого режима прекращения огня. А с этим в Газе большие проблемы. Боевые действия могут возобновиться уже через полторы недели, если «Хамас» не пойдет на продление первого этапа сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа во время саммита Лиги арабских государств в Каире

Фото: Palestinian President Office / Handout / Reuters Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа во время саммита Лиги арабских государств в Каире

Фото: Palestinian President Office / Handout / Reuters

В фокусе внимания участников каирского саммита ЛАГ находился подготовленный египетским руководством план восстановления Газы. Де-факто он является ответом на выдвинутое ранее президентом США Дональдом Трампом предложение выселить местных жителей в третьи страны и расчистить прибрежный анклав под строительство курортной инфраструктуры.

Каир, со своей стороны, считает, что на территории Газы целесообразно сформировать временные гуманитарные островки, где палестинцы могли бы переждать восстановление районов своего прежнего проживания, разрушенных в результате 16-месячных бомбардировок.

Согласно тексту египетского проекта, с которым ознакомилось агентство Reuters, в секторе Газа должна быть сформирована Миссия по содействию управлению, которая выступит альтернативой прежней администрации, находившейся под контролем «Хамаса», и возьмет на себя обязательство по надзору за гуманитарной помощью и процессом восстановления. Предполагается, что арабские страны, в число которых войдут Египет и Иордания, будут заниматься обучением палестинской полиции, которая будет развернута в анклаве в дальнейшем.

Как пояснили египетские источники канала Sky News Arabia, формат Миссии по содействию управлению призван стать политическим проектом и заложить основу для урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу «двух государств». Но это то, против чего категорически выступает израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В египетской формуле много неизвестных. В частности, в проекте Каира нет ответа на вопрос, кто именно должен финансировать восстановление Газы, обращает внимание Reuters.

По словам двух источников агентства, государства Персидского залива и арабские страны на начальном этапе согласились выделить как минимум $20 млрд на реконструкцию. Однако для полного восстановления нужно на $33 млрд больше.

Напомним, вопрос финансирования предварительно обсуждался на узком саммите по Газе, состоявшемся 21 февраля в Эр-Рияде с участием стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Египта и Иордании.

Египетский проект обходит молчанием и другую проблемную тему — судьбу вооруженного крыла группировки «Хамас», обращает внимание Sky News Arabia. Боевой актив радикальной организации продолжает действовать в населенных пунктах Газы и пользоваться разветвленной системой подземных коммуникаций.

На полном уничтожении «Хамаса» настаивают Израиль и США, но сами боевики, как кажется, всерьез рассчитывают на то, что им удастся каким-то образом сохранить свои позиции и в послевоенной Газе.

Хозяин внеочередного саммита ЛАГ — Египет — указывает на необходимость установить более надежный «режим тишины» между Израилем и «Хамасом». «Для реализации плана восстановления необходимо, чтобы режим прекращения огня в секторе Газа продолжал действовать. Мировое сообщество должно поддержать усилия Египта, Катара и США, которые сейчас пытаются продлить текущее соглашение по Газе»,— цитирует египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» текст каирского проекта.

Но именно режим прекращения огня сейчас вызывает наибольшие опасения.

В воскресенье, 2 марта, на второй день священного для мусульман месяца Рамадан, Израиль официально заморозил поставки гуманитарной помощи в Газу. Причиной был назван отказ «Хамаса» принять предложение США о продлении первого этапа сделки, которая предполагает освобождение израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, в обмен на выдачу палестинских заключенных.

Как утверждают источники издания The Jerusalem Post, уже через десять дней Израиль может возобновить боевые действия в Газе, приостановленные 19 января. Это произойдет в том случае, если палестинская группировка не продемонстрирует договороспособность, отметили собеседники The Jerusalem Post.

Остается неясным и то, захочет ли Дональд Трамп считаться с планом по Газе, который противоречит его собственному. Ранее американский лидер довольно категорично давал понять, что у арабских стран нет выбора, принимать или не принимать идею расселения палестинского анклава. Но определенно во многом Вашингтон будет отталкиваться от позиции господина Нетаньяху. А ему, как отмечает The Times of Israel, сейчас предоставлен карт-бланш по многим ключевым вопросам.

Нил Кербелов