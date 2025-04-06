Главные новости за 31 марта — 6 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Доля благоприятных для жизни городов на Кубани выросла на 42%. Средний балл достиг 216 из 360.

Власти Краснодара направят более 26 млрд руб. на развитие дорожной сети. Программа рассчитана на 2026–2027 годы.

УФАС Краснодара пообещало защитить потребителей от необоснованного роста цен. Краснодарское управление совместно с прокуратурой провело рабочую встречу с участниками продовольственного рынка.

Реконструкцию причала НУТЭП в Новороссийске завершат в 2027 году. Модернизация позволит увеличить пропускную способность на 300 тыс. ДФЭ — до 1 млн ДФЭ в год.

В Анапе начался демонтаж защитных песчаных валов перед курортным сезоном.

Начальник полиции Кубани Владимир Андреев покидает свой пост. По некоторым данным, пост начальника краевого ведомства может занять руководитель ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.

Кубанского депутата Госдумы Юрия Напсо лишили полномочий. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме.

Ространснадзор завершил расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Ущерб от крушения танкеров в Черном море оценили в 84,94 млрд рублей. Компании могут добровольно возместить вред в течение месяца.

Прокуратура проверяет обрушение подпорной стены в Крыму. Повреждены газопровод и водопроводная магистраль, также существует угроза разрушения проезжей части.