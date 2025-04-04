Ущерб от крушения танкеров в Черном море оценили в 84,94 млрд рублей

Росприроднадзор предъявил требования о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в результате декабрьского крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе. Общая сумма претензий к компаниям-загрязнителям составила 84,94 млрд руб., сообщила в своем Telegram-канале руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Наибольший ущерб оценен в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг». Компания должна возместить 49,46 млрд руб. Ответственность собственника танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — оценили в 35,48 млрд руб.

Компании могут добровольно возместить вред в течение месяца. В противном случае материалы будут переданы в суд.

Вячеслав Рыжков