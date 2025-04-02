Власти Краснодара направят более 26 млрд рублей на развитие дорожной сети

Администрация Краснодара планирует инвестировать свыше 26 млрд руб. в развитие городской дорожно-транспортной инфраструктуры в 2026–2027 годах, включая реконструкцию моста через Кубань и Западного подъезда. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документу, в указанный период запланирована реализация третьего этапа подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в границах муниципального образования город Краснодар». На 2026 год выделят 13,1 млрд руб.: 216 млн руб. из федерального бюджета, 5 млрд руб. из регионального и 7,9 млрд руб. из местного. В 2027 году финансирование составит 12,9 млрд руб., включая 6,3 млрд руб. из краевой казны и 6,6 млрд руб. из муниципального бюджета.

Программа предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, содержание ливневой канализации и насосных станций, обновление внутриквартальных дорог и тротуаров. Среди крупнейших объектов для реконструкции — Западный подъезд, мост через реку Кубань по ул. Тургенева, ул. Тихорецкая и путепровод по ул. Фадеева.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре отремонтируют 269 многоквартирных домов в 2025 году. На сегодняшний день специалисты уже обновили 24 здания, а на 100 объектах ремонтные работы продолжаются.

Нурий Бзасежев