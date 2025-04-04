Расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено

Ространснадзор при участии экспертов Минтранса России и Росморречфлота закончил расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Авария привела к загрязнению нефтепродуктами акватории и побережья Черного моря. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Следственные комиссии выяснили, что главной причиной инцидента стало несоблюдение капитанами и владельцами судов навигационных ограничений. Для обоих танкеров навигация в Азовском море должна была завершиться 30 ноября. В Керченском проливе «Волгонефть-212» имел право находиться до конца ноября, а «Волгонефть-239» — лишь до 20 ноября.

В ходе расследования также обнаружились нарушения в комплектации экипажей. На «Волгонефть-212» вместо трех дипломированных судоводителей работали только два, причем требованиям соответствовал лишь один из них. Сходные нарушения выявлены и на втором танкере.

После аварии внеплановые проверки судовладельцев выявили факты, которые привели к возбуждению дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

По итогам расследования Ространснадзор предложил меры по предотвращению подобных происшествий, включая введение превентивного мониторинга соблюдения судами навигационных ограничений и сроков освидетельствований.

Минтранс России совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Российским морским регистром судоходства планирует использовать результаты расследования для комплексного анализа законодательства в сфере безопасности водных перевозок. Это решение принято по поручению президента России.

Кроме того, Росприроднадзор предъявил требования о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде из-за крушения танкеров с нефтепродуктами. Общая сумма претензий к компаниям-загрязнителям составила 84,94 млрд руб.

Алина Зорина