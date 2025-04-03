Реконструкцию причала НУТЭП в Новороссийске завершат в 2027 году

ООО «Контейнерный терминал НУТЭП» (входит в ГК «Дело») приступило к реконструкции глубоководного причала №38 в порту Новороссийска. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в мэрии работы завершат в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Модернизация позволит увеличить пропускную способность терминала на 300 тыс. ДФЭ — до 1 млн ДФЭ в год. Работы ведутся без приостановки производственного процесса.

Проектом предусмотрено удлинение причала с 390 до 600 м и расширение складских мощностей — вместимость увеличится с 3080 до 4830 ДФЭ, а общая площадь причала составит 6,4 га.

НУТЭП — крупнейший контейнерный терминал юга России, обрабатывающий контейнерные, генеральные и Рo-Рo грузы. По итогам 2024 года его контейнерооборот вырос на 1,7%, до 613 тыс. ДФЭ, обеспечив второе место среди терминалов страны. В последнем квартале объем обработки увеличился на 12,3%, до 160 тыс. ДФЭ.

Вячеслав Рыжков