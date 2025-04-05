Прокуратура проверяет обрушение подпорной стены в Крыму

Прокуратура Крыма инициировала проверку по факту обрушения части подпорной стены в поселке Ливадия, из-за которого ограничена подача коммунальных услуг в нескольких домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

По предварительным данным, обвал 10 м подпорной конструкции произошел произошел на улице Виноградная. Рухнула стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка. В результате инцидента повреждены газопровод и водопроводная магистраль, также существует угроза разрушения проезжей части.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, от газоснабжения отключены три многоквартирных дома. Восстановление подачи газа ожидается не ранее 7 апреля. Для транспортного движения закрыта одна полоса дороги.

На месте происшествия работают специалисты профильных служб. Сотрудники департамента муниципального контроля ожидают владельца участка с документацией для проверки законности проводимых работ.

В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет оценено соблюдение законодательства при эксплуатации подпорной стены и в сфере ЖКХ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Алина Зорина