На Кубани доля благоприятных для жизни городов увеличилась на 42%

Доля благоприятных для жизни городов в Краснодарском крае выросла на 42%, средний балл достиг 216 из 360. В целом по России доля составила 82,4%, показал Индекс качества городской среды за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Среди городов с благоприятной городской средой значатся Краснодар и Сочи. В список также входят Ейск, Тихорецк, Гулькевичи, Армавир, Лабинск, Белореченск, Усть-Лабинск, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Темрюк и Славянск-на-Кубани.

Приморско-Ахтарск и Крымск вошли в список городов с неблагоприятной средой. Также там значатся Тимашевск, Кореновск, Кропоткин, Апшеронск, Хадыженск, Курганинск и Новокубанск.

Краснодар набрал 244 балла благоприятной среды. Особенно выделяется общегородское пространство — 49 баллов и озеленение — 47 баллов. У Сочи — 263 балла, Новороссийск — 253, Армавир — 223 и Туапсе — 269.

В 2023 году прирост городов с благоприятной средой в Краснодарском крае составлял 8%. Тогда регион набрал 199 баллов.

Алина Зорина