УФАС Краснодара пообещало защитить потребителей от необоснованного роста цен

Краснодарское УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы) совместно с прокуратурой провело рабочую встречу с участниками продовольственного рынка, на которой обсудили меры по стабилизации цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представители УФАС и правоохранительных органов акцентировали внимание бизнеса на недопустимости необоснованного увеличения стоимости товаров, особенно в периоды повышенного потребительского спроса.

Сотрудники антимонопольного ведомства подчеркнули готовность применять меры реагирования в случае выявления признаков недобросовестных действий со стороны оптовых и розничных организаций. УФАС намерено пресекать нарушения для защиты интересов потребителей и поддержания стабильных цен на продовольственном рынке.

Алина Зорина