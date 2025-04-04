Главные новости за 4 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Количество подтвердивших свое участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме 2025 года превышает аналогичный рекордный показатель прошлого года на 20%. Тогда на площадке было более 20 тыс. участников.

Блогер и экс-ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева из Ленинградской области зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе Роспатента.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Юлию Косареву на должность председателя комитета по труду и занятости, сообщает пресс-служба главы 47-го региона. Ранее госпожа Косарева занимала пост зампреда комитета экономического развития, где курировала промышленность.

По итогам первого квартала 2025 года на «Автозаводе АГР» (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) в Петербурге было выпущено более 8 тыс. автомобилей Solaris. Для такого временного отрезка это рекордный показатель предприятия с момента старта производства.

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом на должность главы региона на новый срок. Церемония подачи документов состоялась в пятницу, 4 апреля.

За первые три месяца 2025 года объем инвестиций в покупку земельных участков для строительства жилья и апартаментов в Санкт-Петербургской агломерации перевалил за 10 млрд рублей. Активность девелоперов фиксируется на уровне аналогичного периода 2024 года.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что власти города рассматривают возможность ввести в городе QR-коды для жалоб на управляющие компании. Размещать их планируют на каждой входной двери для оперативной отправки претензий на решение общих собраний собственников.

Компания «Газпром СПГ технологии» во второй половине 2025 года планирует начать строительство серийных пассажирских судов с двигателями на сжиженном природном газе (СПГ). Их намерены пустить в работу по рекам Санкт-Петербурга.

Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга 4 апреля посетили Апраксин двор в рамках очередного рейда. Специалисты демонтировали часть незаконных построек.

Индекс промышленного производства Санкт-Петербурга, по данным Петростата, за январь-февраль составил 102,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наибольшая динамика достигнута в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов, полиграфии и производстве компьютеров.

Силовиками по делам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержан Дмитрий Фосман — гендиректор петербургской компании «Благо Инвест» (входит в ГК «Благо», основанную его старшим братом Аркадием Фосманом). Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах.