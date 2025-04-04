На Апраксином дворе приступили к демонтажу незаконных построек

Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга 4 апреля посетили Апраксин двор в рамках очередного рейда. Специалисты демонтировали часть незаконных построек, сообщил вице-губернатор города Игорь Потапенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Игоря Потапенко Фото: Telegram-канал вице-губернатора Игоря Потапенко

Территорию продолжают очищать от незаконной торговли. Внимание в этот раз уделили Москательной линии и Мариинскому проезду. На опубликованных господином Потапенко роликах заметно, что с помощью спецтехники сносят навесы. Вице-губернатор намекнул, что это не последние контрольные мероприятия на территории Апраксина двора.

В прошлый раз там снесли незаконные ларьки. Как выглядел рынок после рейда — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева