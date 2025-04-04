На Апраксином дворе приступили к демонтажу незаконных построек
Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга 4 апреля посетили Апраксин двор в рамках очередного рейда. Специалисты демонтировали часть незаконных построек, сообщил вице-губернатор города Игорь Потапенко.
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Игоря Потапенко
Территорию продолжают очищать от незаконной торговли. Внимание в этот раз уделили Москательной линии и Мариинскому проезду. На опубликованных господином Потапенко роликах заметно, что с помощью спецтехники сносят навесы. Вице-губернатор намекнул, что это не последние контрольные мероприятия на территории Апраксина двора.
В прошлый раз там снесли незаконные ларьки. Как выглядел рынок после рейда — в материале «Ъ-СПб».