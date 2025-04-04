Инвестиции в землю для ЖК в Петербургской агломерации превысили 10 млрд рублей

За первые три месяца 2025 года объем инвестиций в покупку земельных участков для строительства жилья и апартаментов в Санкт-Петербургской агломерации перевалил за 10 млрд рублей. Активность девелоперов фиксируется на уровне аналогичного периода 2024 года, сообщили в консалтинговой компании NF Group.

Компании в общей сложности приобрели 110 га под строительство жилья и апартаментов. При возведении домов рынок может пополниться более чем на 750 тыс. кв метров. Самым дорогим стал участок площадью 4,7 га на Матисовом острове — оценивается в 7-8 млрд рублей. Fizika Development возведет комплекс бизнес-класса, общая площадь квартир превысит 70,8 тыс. кв м.

В то же время самым крупным участком среди всех сделок стала территория площадью 36,5 га во Всеволожском районе. Прежде земля принадлежала АО «Талион».

«Существенная часть инвестиций сосредоточена в границах города, однако тренд на смещение фокуса в Ленинградскую область, сформировавшийся в 2024 году, продолжает развиваться. Это обусловлено как ограниченным предложением участков в черте города, так и стремлением девелоперов реализовывать более масштабные проекты в области»,— заявил партнер NF Group Станислав Бибик.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть вошла в топ регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок.

Татьяна Титаева