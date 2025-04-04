Телеведущая Ивлеева намерена заняться производством снеков и алкоголя

Блогер и экс-ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева из Ленинградской области зарегистрировала свое имя в качестве товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Телеведущая намерена заняться производством алкоголя, выпуском снеков и оказанием услуг по приготовлению и доставке еды. До истечения срока регистрации, который действует до 23 октября 2034 года, указаны 26 видов деятельности, которыми может заниматься госпожа Ивлеева.

Это не первая попытка блогера вести бизнес. Ранее она выпускала энергетики и снеки под брендами Hotsy Totsy и Chicha Boom. В декабре 2023 года в офисах компаний Ивлеевой проводили обыски, проверяли сведения о незадекларированной выручке от продажи газировки и чипсов Easy Peasy. На текущий момент эти товары нельзя приобрести в магазинах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что телеведущую в конце 2023 года оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию скандально известной «голой вечеринки», в апреле Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Телеведущая обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Андрей Маркелов