Смольный рассматривает возможность ввести в городе QR-коды для жалоб на УК

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что власти города рассматривают возможность ввести в городе QR-коды для жалоб на управляющие компании. Размещать их планируют на каждой входной двери для оперативной отправки претензий на решение общих собраний собственников.

По словам господина Разумишкина, вопрос заключается в том, что иногда управляющие компании приносят фальшивый протокол, а у Смольного нет ни возможности, ни компетенции понять, поддельный он или нет. Однако теперь у петербуржцев появится возможность высказаться. Затем Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) проверит факты и отправит доказательства в правоохранительные органы.

Вице-губернатор добавил, что власти города получили более 30 тыс. обращений от граждан, касающихся различных нарушений со стороны УК. По итогам проверок более 400 протоколов общих собраний собственников были признаны недействительными. Это затронуло интересы 300 тыс. жителей города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что временно исполняющим обязанности начальника ГЖИ назначен Юрий Кузин. Он сменил на посту Ольгу Акацевич.

Андрей Маркелов