Власти Кубани не планируют ужесточать алкогольные ограничения

В Краснодарском крае не будут расширять ограничительные меры при реализации алкогольной продукции, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Как сообщал «Ъ», в ряде регионов России, в том числе в Вологодской, Московской, Калужской областях, Бурятии, Якутии, Забайкалье и Санкт-Петербурге, в последнее время были существенно сужены временные рамки продажи алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции действовало в регионе с 2009 по 2022 год. Предприятия торговли реализовывали алкоголь с 11:00 до 22:00. В конце ноября 2022 года данные ограничения были сняты. Время продажи алкоголя увеличилось с 8:00 до 23:00, этот порядок действует и сейчас. Увеличение времени продажи алкоголя не привело к существенному росту потребления спиртных напитков в Краснодарском крае. При этом в профильном департаменте подчеркнули, что в крае 1 марта 2025 года было введено ограничение, направленное против так называемых «наливаек»: площадь зала объекта общепита, расположенного в многоквартирном доме, должна быть не менее 50 кв. м. В подобных заведениях под видом общепита фактически работали магазины, которые круглосуточно продавали алкогольную продукцию, что приводило к нарушению общественного порядка в ночное время.

Анна Перова