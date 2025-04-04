Тарифный план включает разговоры

Импортные пошлины могут привести к мировой рецессии, если их быстро не отменить, цитирует экономистов CNN. Дональд Трамп, в свою очередь, уверен, что тарифы сделают Америку снова богатой. Политические оппоненты и союзники Вашингтона энтузиазм главы Белого дома не разделили и, кроме контрмер, принялись изучать альтернативные рынки и союзы. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Консервативный аналитический центр The Heritage Foundation считает, что тарифы нужны США только как переговорное средство, чтобы сломать барьеры и перейти к «по-настоящему свободной и открытой глобальной торговле». И та же Европа, как отмечает France-Presse, уже дала понять, что открыта к диалогу, хоть и рассматривает альтернативные варианты. Впрочем, они могут и не пригодиться, отметил исполнительный директор Института экономической политики им. Гайдара Сергей Приходько: «Европе необходимо искать новые рынки сбыта, и это вынуждает ее вступать в переговоры. Но не значит, что обещанные меры будут реализованы. Мне кажется, что подобный диалог, в первую очередь с США, уже сам по себе приведет к какому-то решению. В знаменитой книге Трампа как раз написано, что надо своего контрагента оглушить некой угрозой, а потом сдавать обратно. Наверное, он так и делает».

Своеобразной прелюдией к диалогу тарифы уже стали для Китая. 3 апреля глава Белого дома заявил, что рассмотрел бы вариант с освобождением Пекина от пошлин взамен на одобрение продажи TikTok. Европа и Азия, проигнорировав призывы министра финансов США Скотта Бессента «расслабиться», решительно заявляют об ответах, но пока неопределенных. Более активно на этом фоне проходят поиски союзников: в короткие сроки уже договорились возобновить торговые переговоры Брюссель и Пекин. И это не единственный возможный альянс, считает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Безусловно, речь идет о ЕС и странах Латинской Америки. Европейцы всегда учитывали интересы Соединенных Штатов в этом регионе. Брюссель заинтересован и в развитии отношений с Африкой, это континент, который располагает серьезными природными ресурсами: минералы, металлы. Кроме того, Австралия сейчас будет в ускоренном режиме выстраивать отношения и с Европой, и с Китаем, и с Индией».

Основным бенефициаром американских пошлин СМИ называли Бразилию. Китайские покупатели незадолго до «Дня освобождения» начали активно закупаться местной соей. А президент Лула да Силва договорился с Японией об импорте говядины (около 40% Токио сейчас закупает в США). Но полностью заместить американских партнеров не выйдет, уверен кандидат экономических наук, автор проекта «Простые числа» Олег Комолов: «США — это важнейший мировой рынок. Именно по этой причине Китай, который, казалось бы, позиционирует себя противником Соединенных Штатов, долгое время даже с Россией выстраивал отношения очень аккуратно, чтобы не подставлять себя под вторичные санкции.

Никаким, конечно, латиноамериканским союзам, или Бразилии, или азиатским странам не заместить Америку в плане сбыта продукции, но можно где-то частично компенсировать. Однако совершенно точно и Китай, и Германия, и экономики других стран сильно пострадают от введенных пошлин».

С марта Пекин не покидают различные евроделегации. Но пока без результатов, указывает замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН, почетный профессор Восточно-китайского университета Василий Михеев: «Представители Пекина снова встретились с японцами и южнокорейцами. Обсуждается трехстороннее сотрудничество с его выводом на создание зоны свободной торговли. Но, простите, об этом уже четверть века говорят. Факта пошлин недостаточно, чтобы преодолеть разногласия с европейцами. То же самое касается Китая и Евросоюза. Более того, сейчас уже идут сигналы, что южнокорейцы и японцы готовы вкладывать в американскую экономику.

Сейчас волна немножко утихнет, и мировой бизнес будет думать, какой ценой закрепиться на американском рынке».

Делать долгосрочных прогнозов опрошенные “Ъ FM” эксперты не берутся. Но допускают, что, в итоге, и каждая страна, и бизнес, в таможенной игре Трампа будут играть сами за себя.

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Екатерина Вихарева