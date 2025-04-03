Пошлины аукнутся подорожанием

Подорожает продукция Apple, автомобили Volkswagen и одежда крупнейших американских брендов — СМИ перечисляют компании, которые пострадают от пошлин президента США Дональда Трампа. Самые серьезные ограничения введены в отношении стран, где производится одежда и электроника американских брендов. Для Индии размер пошлин составит 26%, для Вьетнама — 46%, а Тайваня — 32%. А тарифы для китайских импортеров теперь суммарно достигнут 54%, уточнил Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Впрочем, российского потребителя меры не коснутся, говорит аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев: «Мы видели, что пошлины ввели почти на все страны. Это значит, что импорт будет дорожать. Либо это перекладывается цену. Если товар стоил $100, он будет продаваться за $120. А чтобы не снижать спрос из-а роста цены, его могут начать продавать за $82-83, условно, чтобы конечная так же была $100. И тогда выиграет Россия, потому что против нее введено огромное количество санкций, но вот эти пошлины не попали.

Часть торговых отношений, которые до этого были с США, импорт и экспорт могут перейти на Россию, то есть начнется приток валюты, будут покупать рубль, доллар может укрепляться. Но относительно того, что мы видели последнее время, валюта скачет на несколько процентов в день, это может быть просто волатильность в рамках торговой сессии».

Nike в 2024-м произвела половину обуви во Вьетнаме. Почти всю остальную долю — в Индонезии и Китае, против которых также введены одни из самых серьезных тарифов. Компания прогнозирует падение продаж. А рыночная стоимость бренда уже обрушилась на $13 млрд. Ряд других производителей одежды планируют переводить пошив на территорию США, сообщает телеканал CNBC. Как пишет Bloomberg, то же самое готовы сделать и европейские автоконцерны Volvo и Mercedes-Benz. В этих условиях поставки в Россию даже могут вырасти, говорит старший инвест-консультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Если мы говорим о каких-то развитых странах, которые принимают участие во Всемирной торговой организации, на мой взгляд, очень сложно нарушить цепочки поставок с точки зрения вот произошедшего события. Глобальный рынок огромный. США — важная его часть, но не единственная. Тем более из-за ограничений, связанных с санкциями, внешнеторговые отношения России со всем миром с точки зрения потребительских товаров существенно сократились, а эффект будет еще дополнительно редуцирован. Импортеры, которые покупают товары за рубежом и ввозят в Россию, из-за ослабления доллара в корзине основных мировых валют могут увеличить свой импорт, потому что цена в рублях будет меньше. В паре доллар/рубль, на российскую валюту приходится 85% волатильности, а на американскую, может быть, 15%».

Когда в 2018-м Дональд Трамп впервые ввел пошлины на товары из Китая, корпорация Apple начала переносить производство iPad и наушников AirPods во Вьетнам, а iPhone — в Индию. Теперь и такая защитная стратегия может обернуться против компании, отмечает The New York Times. Но и наладить процессы внутри США будет затруднительно. СМИ, например, писали о проблемах на заводе в Техасе. Гендиректор Apple Тим Кук упоминал, что в Соединенных Штатах недостаточно квалифицированных рабочих. Компания также испытывала трудности с поиском поставщиков. Несмотря ни на что, пока производители скорее будут осторожны в ценовой политике, считает менеджер по закупкам компании X-Com Антон Гусев: «Пытаемся предположить, как это отразится в обратную сторону. Будут ли они повышать цены, будут ли другие страны повышать пошлины на продукцию американских компаний?

Мне кажется, что и американские компании станут достаточно взвешенно подходить, избегать каких-то резких движений. Понятно, что господин Трамп любит громкие, красивые акции. Но на России это отразится несильно. Во-первых, на стоимость на нашем рынке больше влияет доллар. Как будет дальше себя вести курс валют, будет он продолжать падать? Тем более что, например, та же продукция компании Apple все-таки едет к нам через третьи, условно говоря, руки. Телефоны идут через арабские страны, а грузятся на рынке Индии, Китая, Японии».

Дональд Трамп со ссылкой на защиту национальной безопасности США отложил пошлины на полупроводники. Например, Nvidia, которая использует в процессах передовые тайваньские чипы, не будет платить 32-процентный сбор. Кроме того, тарифы не коснутся меди и фармацевтической продукции.

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Александра Абанькова, Даниил Бабкин