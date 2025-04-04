В Госдуме предложили ввести «шашлычное эмбарго» перед майскими праздниками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил временно ограничить экспорт мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. Свою инициативу он направил главе Минсельхоза Оксане Лут. Господин Чернышов считает, что это поможет предотвратить рост цен.

Депутат заявил, что в России в преддверии майских праздников дорожает мясо из-за «ажиотажного спроса». В числе его предложений:

до 1 июня ограничить экспорт свинины и мяса птицы;

ввести беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. тонн.

Ограничения могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации. «Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне»,— пояснил «РИА Новости» вице-спикер Госдумы.

По данным аналитической компании «Нильсен», продажи сырого мяса в рознице за январь—ноябрь 2024 года сократились на 1,3% год к году в натуральном выражении. При этом говядина и индейка показали прирост на 7% и 2% соответственно. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что при благоприятном сценарии Россия может экспортировать в 2025 году 1 млн тонн мясной продукции. В 2024 году этот показатель составил 860 тыс. тонн. Поставщики стали повышать цены на премиальные сорта мяса.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Стейки готовят за границу».