Россельхознадзор допустил рост экспорта мясной продукции до 1 млн тонн

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что при благоприятном сценарии Россия может экспортировать в 2025 году 1 млн тонн мясной продукции. В 2024 году, по его словам, показатель составил 860 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара»,— сказал Сергей Данкверт на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Он не исключил, что на внутреннем рынке продавать продукцию будет выгоднее, чем экспортировать.

Как уточнил глава Россельхознадзора, в 2024 году Россия экспортировала 860 тыс. мясной продукции, в том числе 259,6 тыс. живых свиней. Их наиболее крупным покупателем стала Грузия, которая увеличила закупки живых свиней со 157 тыс. голов в 2023 году до 183 тыс. в 2024-м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свинина нагуляла экспорт».