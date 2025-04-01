Суд продлил домашний арест мэру Дегтярска Вадиму Пильникову

Городской суд Ревды в Свердловской области продлил срок домашнего ареста до 29 апреля главе Дегтярска Вадиму Пильникову, который обвиняется во взяточничестве, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вадим Пильников Фото: Ревдинский городской суд Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Вадим Пильников Фото: Ревдинский городской суд Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста. Постановление суда в силу не вступило.

Напомним, ранее Вадим Пильников был арестован по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным источника «Ъ-Урал», первый эпизод уголовного дела связан с тем, что мэр получил взятку от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, который занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. Дома не соответствовали требованиям стройнадзора, но были введены в эксплуатацию.

Второй эпизод касается получения взятки от замглавы Дегтярска Андрея Ильина, который был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске, а Вадим Пильников якобы подписал акты о приемке работ, которые не были выполнены до конца. За это он получил автомобиль Audi Q6.

Подробнее о деле Вадима Пильникова — в материале «Мэр наговорил до дома»

Ирина Пичурина