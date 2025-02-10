Мэр наговорил до дома

Ревдинский городской суд (Свердловская область) смягчил меру пресечения мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в получении двух взяток в особо крупных размерах: из СИЗО его отправили под домашний арест до 5 апреля. По данным «Ъ-Урал», сейчас глава города сотрудничает со следствием и, в частности, дает показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Ревдинский городской суд смягчил меру пресечения в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и отправил его под домашний арест до 5 апреля. «С декабря 2024 года он содержался под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей вновь был продлен. Однако спустя неделю следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.

Изначально Первоуральский городской суд арестовал Вадима Пильникова, вместе с ним его заместителя — Андрея Ильина по п. «е», ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным источника «Ъ-Урал» в следственных органах, Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. За это, по данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил от Андрея Ильина взятку в виде автомобиля марки Audi Q6.Впоследствии суд смягчил меру пресечения Андрею Ильину и отправил его под домашний арест.

По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что он заключил сделку со следствием и дал показания на своего начальника. Ремонт водопровода в Дегтярске проводился под контролем областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, позже задержанного по обвинению в коррупции.

Второй эпизод в уголовном деле Вадима Пильникова касается получения взятки от учредителя строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По данным источника «Ъ-Урал», он занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. По словам собеседника, дома не соответствовали требованиям стройнадзора, в связи с этим, Сарраф Мамедов передал взятку Вадиму Пильникову, чтобы мэр подписал акты о приемке работ. Дома были введены в эксплуатацию.

Посредником в передаче денег выступил бывший заместитель Вадима Пильникова Виктор Солдатов. Первоуральский городской суд по ходатайству следствия отправил Саррафа Мамедова в СИЗО по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Виктор Солдатов был арестован по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По словам источника «Ъ-Урал», Мамедов и Солдатов признали вину. Они активно сотрудничают со следствием.

По словам источников «Ъ-Урал», будучи в СИЗО Вадим Пильников дал показания на бывшего министра Николая Смирнова, которого суд арестовал по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, он получил взятку в виде денег «за общее покровительство» через посредника. Николай Смирнов ушел с поста министра за несколько дней до задержания.

Спустя чуть больше недели после ареста бывшего министра был задержан и отправлен в СИЗО директор управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов, обвиняемый по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах»). По данным СМИ, уголовное преследование Алексея Харламова связано с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Якобы вместо дорогостоящего оборудования закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении. Собеседник «Ъ-Урал» подчеркнул, что его уголовное дело связано с делом Николая Смирнова.

Кроме того, на рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения в отношении Николая Смирнова стало известно, что его уголовное дело объединено в одно производство с уголовными делами его бывших заместителей — Андрея Кислицына и Игоря Чикризова.

В мае 2024 года были арестованы Андрей Кислицын и экс-депутат заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павел Мякишев. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Часть денег была обнаружена в автомобиле чиновника.

Андрею Кислицыну предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Павлу Мякишеву по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По версии следствия, взятку Андрей Кислицын получил от владельца товарного знака барнаульской компании Barled Евгения Шнитова, в отношении которого возбуждено дело по ч.5 ст.291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Впоследствии суд отпустил Андрея Кислицына и Павла Мякишева под домашний арест.

В отношении Игоря Чикризова возбуждено уголовное дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Фигурантами уголовного дела Николая Смирнова также стали бизнесмены Роман Белкин (согласно сервису kartoteka.ru, владеет компанией «Альфа», которая занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения) и Иван Попов. В отношении них возбуждено дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Мария Шараева