В Ярославле заключен контракт на отлов бездомных животных

В Ярославле контракт на отлов, транспортировку, передачу в приют животных без владельцев заключен с ИП Шарипова Бибиоджармох Тагойевна. Этот индивидуальный предприниматель и ранее занимался отловом в городе. Подписанный контракт размещен в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заказчиком выступило МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Аукцион по поиску подрядчика был признан несостоявшимся, поэтому контракт заключили с единственным поставщиком. Стоимость контракта — 3,3 млн руб.

Индивидуальный предприниматель будет заниматься отловом и стерилизацией до конца 2025 года. Содержать животных в приюте планируют 25 дней, а тех, кого не могут вернуть на прежние места, — 173.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», для содержания безнадзорных животных за средства инвестора и бюджета был построен новый приют «Джина» на улице Промышленной. Его передали АНБО «Верность», которая планировала заняться деятельностью по обращению с безнадзорными животными.

Алла Чижова