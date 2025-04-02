Главные новости за 2 апреля. Новороссийск
Два миллиардера из Новороссийска сменили свои позиции в списке Forbes.
Новороссийская ГК «ДелоПортс» выплатила 10,5 млрд рублей держателям облигаций.
Под Новороссийском появится новая трасса в обход поселка Верхнебаканский.
В Новороссийске вредные вещества в воздухе не превышают нормы.
Собственник горящей свалки в Новороссийске объявил тендер на ее реконструкцию.
Нефтеналивной причал в Новороссийске вывели из эксплуатации.
В краевом департаменте потребсферы оценили готовность Новороссийска к сезону.
Власти Новороссийска прокомментировали публикации о даче Медведева.
В Новороссийске ограничат движение на Пасху из соображений безопасности.
Гибель рыбы в озере Абрау под Новороссийском не сочли массовой.
Эколог Вениамин Голубитченко — об опасности заселения Суджукской лагуны грызунами.