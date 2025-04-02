Главные новости за 2 апреля. Новороссийск

Два миллиардера из Новороссийска сменили свои позиции в списке Forbes.

Новороссийская ГК «ДелоПортс» выплатила 10,5 млрд рублей держателям облигаций.

Под Новороссийском появится новая трасса в обход поселка Верхнебаканский.

В Новороссийске вредные вещества в воздухе не превышают нормы.

Собственник горящей свалки в Новороссийске объявил тендер на ее реконструкцию.

Нефтеналивной причал в Новороссийске вывели из эксплуатации.

В краевом департаменте потребсферы оценили готовность Новороссийска к сезону.

Власти Новороссийска прокомментировали публикации о даче Медведева.

В Новороссийске ограничат движение на Пасху из соображений безопасности.

Гибель рыбы в озере Абрау под Новороссийском не сочли массовой.

Эколог Вениамин Голубитченко — об опасности заселения Суджукской лагуны грызунами.