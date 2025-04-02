В Новороссийске ограничат движение на Пасху из соображений безопасности

Движение на Пасху ограничат в Новороссийске для обеспечения безопасности людей в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ограничение движения начнет действовать с 20:00 часов 19 апреля до 06:00 часов 20 апреля на трех участках улиц: по ул. Пионерской на участке от ул. Вербовой до проезда к СОШ № 10, по ул. Видова на участке от ул. Чайковского до ул. Свободы и по ул. Гладкова, на участке от ул. Видова до ул. 9 Января.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации и городской Думы, уточнили в мэрии.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о том, что въезд на «Квадрат» в районе Малой Земли на пр. Ленина закроют до 2 мая из-за репетиции Парада Победы. Водителей просят заранее искать альтернативные пути объезда.

Алена Воробьева