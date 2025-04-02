Власти Новороссийска прокомментировали публикации о даче Медведева

Публикации о состоянии дачи Федота Медведева, служащего Владикавказской железной дороги, появились в социальных сетях Новороссийска. Обратную связь в своем Telegram-канале дала заместитель главы — главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧЧ Новороссийск Фото: Telegram-канал ЧЧ Новороссийск

«В социальных сетях активно обсуждается вопрос заброшенного здания, построенного в XIX веке. Кратко поясняю ситуацию: нежилое здание общей площадью 476,4 кв. м, расположенное по адресу: Новороссийск, ул. Уступная/Просечная, 6/10, не является объектом культурного наследия. Согласно сведениям из ЕГРН, данное здание является частной собственностью. В реестре муниципального имущества не значится»,— прокомментировала госпожа Степаненко.

Здание дачи было построено в стиле модерн в XIX веке. Новороссийцев привлекает лепнина в виде волн на фасаде, остатки парадной лестницы и оригинальная веранда. После Великой Отечественной войны в здании располагались мастерские детского городка, а затем школа. Сейчас здание заброшено. Жители выразили надежду, что дача может быть восстановлена.

Алена Воробьева