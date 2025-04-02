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«Нутрии могут конкурировать с птицами за еду и уничтожать их кладки»

Эколог Вениамин Голубитченко — об опасности заселения Суджукской лагуны грызунами

Численность нутрий в Суджукской лагуне — памятнике природы регионального значения на территории Новороссийска — увеличивается. В настоящий момент в водоеме обитают несколько десятков грызунов (точных подсчетов нет), и они продолжают размножаться. Нутрии считаются чужеродным видом для лагуны, их выпустил сюда три года назад местный житель. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал «Ъ-Новороссийск», почему нутрий нужно изъять.

Вениамин Голубитченко

Вениамин Голубитченко

Фото: предоставлено автором

«С нутриями, которые никогда раньше не обитали в Суджукской лагуне, связана большая проблема. Поскольку их численность растет, другие обитатели памятника природы — как растения, так и животные, будут уничтожаться.

Нутрии травоядные, а значит, в первую очередь пострадают травянистые виды растений, начиная с тростника и заканчивая краснокнижными болотными орхидеями, белоцветником летним, офрисами и ятрышниками.

Нутрии создают фактор беспокойства для околоводных и водных птиц. В тростниковых зарослях Суджукской лагуны гнездятся лебеди, утки, множество мелких птиц. Если там будут бродить нутрии, это приведет к тому, что птицы перестанут гнездиться, в результате будет причинен урон их популяциям. Более того, нутрии могут конкурировать с птицами за еду и уничтожать их кладки — поедать яйца.

На особо охраняемой территории не должно быть никаких инвазивных видов (биологические виды, распространение которых угрожает местному биологическому разнообразию). Я считаю, что нутрий из Суджукской лагуны необходимо изъять. Полностью, всех, и остановить их размножение.

Сделать это могут сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края, поскольку особо охраняемая природная территория регионального значения находится в ведении этого ведомства. В министерстве есть отдел по особо охраняемым природным территориям, специалисты которого должны наблюдать за всем, что происходит на территории ООПТ, не допускать антропогенного воздействия, исправлять то, что уже случилось».

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