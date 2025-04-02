Нефтеналивной причал в Новороссийске вывели из эксплуатации

По итогам внеплановой проверки в Новороссийске на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта (ПАО «НМТП»). Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Транснефть».

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По результатам проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в ПАО «НМТП» был выявлен ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. В отношении 8 нефтеналивного причала введен временный запрет деятельности. Компании предписано в срок до 30 июня 2025 года устранить выявленные нарушения.

Ранее по итогам внеплановой проверки была приостановлена работа причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Из эксплуатации вывели два выносных причальных устройства (ВПУ) на объектах ВПУ-1 и ВПУ-2. С 1 апреля 2025 года все перевалочные операции на Морском терминале Консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

Проверка была организована Ространснадзором по поручению Правительства РФ в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года для предотвращения загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами. Такие проверки сейчас внепланово проводятся в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов.

Алена Воробьева