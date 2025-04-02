В краевом департаменте потребсферы оценили готовность Новороссийска к сезону

В краевом департаменте потребсферы оценили готовность курортов Краснодарского края, в том числе, Новороссийска, к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба краевого департамента потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сайт города-героя Новороссийск» Фото: «Сайт города-героя Новороссийск»

Руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный высоко оценил состояние отрасли в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Горячем Ключе. По его словам, в муниципалитетах оперативно демонтируют незаконные объекты, в том числе закрывающие вид на море.

Также в городах предоставляют места под размещение павильонов через аукционы, что положительно сказывается на увеличении доходов. Только Геленджик по итогу 2024 года пополнил бюджет на 132 млн руб. на 12%.

Новороссийск в 2024 году посетили более 1,5 млн туристов. Инвестиции в туриндустрию достигли 36,2 млрд руб. в том числе в сфере курортной недвижимости. Риелтор, владелец агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова оценила перспективы развития города как курорта.

Алена Воробьева