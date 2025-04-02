Новороссийская ГК «ДелоПортс» выплатила 10,5 млрд рублей держателям облигаций

Группа компаний «ДелоПортс» (стивидорный холдинг, управляет активами ГК «Дело» в Новороссийске) отчиталась о выплате купонного дохода по биржевым облигациям за шесть месяцев в размере 10,5 млрд руб. Сведения опубликованы в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

Номинальная стоимость биржевых облигаций ГК «ДелоПортс» составляет 9,99 млрд руб., доход за пятый купонный период — 547,7 млн руб. Размер доходов, выплаченных по одной облигации за пятый купонный период, составил 54 руб. 85 коп. или 11% процентов годовых. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной биржевой облигации в связи с погашением их номинальной стоимости, составляет 1 тыс. руб. Общее количество ценных бумаг группы компаний, по которым выплачены доходы, — 9,99 млн штук.

«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». 51% акций принадлежит Сергею Шишкареву, 49% – госкорпорации «Росатом». Директор ООО «ДелоПортс» — Игорь Яковенко. В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности группы компаний, выручка «ДелоПортс» в январе-декабре 2024 года составила 66,4 млн руб., что на 23,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль стивидорного холдинга за прошлый год — 2,3 млрд руб., что на 4,6 млрд руб. меньше, чем в 2023 году (6,9 млрд руб.). Кредиторская задолженность ГК на 31 декабря 2024 года составляла 390,4 млн руб., что на 389,5 млн руб. больше, чем на конец декабря 2023 года (2,9 млн руб.).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК (оба входят в «ДелоПортс») по итогам 2024 года установили рекорды по объемам перевалки. Так, КСК экспортировал рекордные для России 10,3 млн тонн зерна, что на 25,6% превысило показатели 2023 года. В четвертом квартале объем перевалки терминала КСК увеличили на 44%, до 2,7 млн тонн. При этом в октябре предприятие установило рекорд месячной обработки — более 1 млн тонн. НУТЭП по итогам 2024 года увеличил контейнерооборот на 1,7%, до 613 тыс. ДФЭ. В итоге предприятие заняло второе место среди контейнерных терминалов страны. В последний квартал обработка терминала выросла на 12,3%, до 160 тыс. ДФЭ.

В ноябре 2024 года акционеры «ДелоПортс» переизбрали Игоря Яковенко директором общества на трехлетний срок.

Дмитрий Михеенко