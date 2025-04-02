Два миллиардера из Новороссийска сменили свои позиции в списке Forbes

Два уроженца Новороссийска, миллиардеры Евгений Касперский и Сергей Шишкарев, сменили свои позиции в списке Forbes. Данные опубликованы в 39-м списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

Состояние владельца и главы АО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского сократилось на $300 млн за год и составило $1,7 млрд. Господин Касперский занял 2019 место в мировом рейтинге, а среди богатейших российских миллиардеров — 64 строчку в рейтинге.

Основатель транспортно-логистической компании «Дело» Сергей Шишкарев за год смог увеличить свое состояние на $400 млн до $1,4 млрд. Господин Шишкарев занял в мировом списке Forbes 2356 место. Среди богатейших российских миллиардеров он оказался на 77 стройке рейтинга.

Оба уроженца Новороссийска впервые вошли в мировой список Forbes в 2024 году, заняв 1623 и 2692 места соответственно. За год количество миллиардеров из России, по версии Forbes, выросло на 21 человек. В 2025 году их стало 146 человек. Совокупное состояние российских миллиардеров насчитывает $625,5 млрд.

Алена Воробьева