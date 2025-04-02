Под Новороссийском появится новая трасса в обход поселка Верхнебаканский

Строительство новой объездной дороги в обход поселка Верхнебаканский под Новороссийском будет завершено до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

«В настоящий момент Росавтодор сконцентрирован на дальнейшей масштабной работе по строительству обходов городов в рамках новой цели, обозначенной руководством страны на ближайший шестилетний период. Постараемся ее по возможности достичь даже раньше намеченных сроков»,— подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Всего до конца 2030 года планируется построить не менее 50 обходов. Из них 36 — федеральные объекты, в том числе 31 — Федерального дорожного агентства и еще пять — государственной компании «Российские автомобильные дороги». Оставшиеся 14 — региональные объекты. Одна из трасс будет построена в обход Новороссийска.

Алена Воробьева