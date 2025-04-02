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Гибель рыбы в озере Абрау под Новороссийском не сочли массовой

Жители Новороссийска обсуждают в социальных сетях гибель рыбы в озере Абрау. Однако в контрольно-ревизионном управлении (КРУ) администрации Новороссийска заявили, что гибель не носит массового характера.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

«Согласно информации ГКУ КК "Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края" министерства природных ресурсов, массовая гибель рыбы в озере не зафиксирована, обнаружено около 5-7 погибших особей. Информация была направлена в Росрыболовство для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер»,— сообщили в Telegram-канале ведомства.

Также в КРУ уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия за состоянием водных объектов, а также меры по охране водных объектов регионального уровня относятся к полномочиям министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Ранее специалисты контрольно-ревизионного управления Новороссийска обнаружили следы фильтрата от горящего мусорного полигона при проверке ручья Безымянный и реки Озерейки. Отчет о проверке был направлен в вышестоящие инстанции.

Алена Воробьева

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